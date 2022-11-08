К берегу Одесской области прибило якорную мину: что известно

Во вторник, 8 ноября, в результате штормовой погоды к побережью Одесской области снова прибило якорную мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Одесса. Официально ".

Как сообщалось, до этого, 6 ноября, штормом на один из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был осуществлен контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.

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