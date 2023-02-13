В Бердянске снова слышны взрывы

В понедельник, 13 февраля, в Бердянске Запорожской области раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".
"В Бердянске снова слышны звуки взрывов. Похоже, что враг запускает ракеты над городом", - говорится в сообщении.
Бердянцы сообщают, что над городом кружит вражеская авиация.
"Пять вражеских Су поднялись в воздух с территории Крыма, возможны пуски ракет", - добавляют в Telegram-канале.
В настоящее время в Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, вечером в пятницу, 10 февраля, в Мелитополе дважды слышали громкие взрывы. По словам мэра, взрывы были такие, что дребезжали окна.
Позже стало известно, что в результате этих взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) у россиян стало меньше техники. Также "прилетело" в месторасположение российских войск.
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