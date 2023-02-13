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В Бердянске снова слышны взрывы

Фото: в Бердянске Запорожской области снова слышны взрывы 13 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 13 февраля, в Бердянске Запорожской области раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"В Бердянске снова слышны звуки взрывов. Похоже, что враг запускает ракеты над городом", - говорится в сообщении.

Бердянцы сообщают, что над городом кружит вражеская авиация.

"Пять вражеских Су поднялись в воздух с территории Крыма, возможны пуски ракет", - добавляют в Telegram-канале.

В настоящее время в Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, вечером в пятницу, 10 февраля, в Мелитополе дважды слышали громкие взрывы. По словам мэра, взрывы были такие, что дребезжали окна.

Позже стало известно, что в результате этих взрывов в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) у россиян стало меньше техники. Также "прилетело" в месторасположение российских войск.

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