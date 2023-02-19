В Бердянске произошел пожар на базе отдыха. Там оккупанты обустроили госпиталь

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.
"Именно в этом заведении оккупанты разместили госпиталь", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.
При этом жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.