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В Бердянске произошел пожар на базе отдыха. Там оккупанты обустроили госпиталь

Фото: в Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

"Именно в этом заведении оккупанты разместили госпиталь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

При этом жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.

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БердянскПожар