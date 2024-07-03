В Бердянске был замечен российский военный катер (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его данным, визуально он выглядит как катера пограничников, которые базировались в Мариуполе.

"Бердянск. Мариупольское сопротивление передает, что в Бердянском порту замечено судно, внешнее похожее на военный катер", - рассказал он.

Корабельная активность РФ

Бердянск был оккупироваан в феврале 2022 года. Буквально 27 июня над Мариуполем гремели сильные взрывы. Их слышали также над Бердянском и Мелитополем.

Добавим, что в последнее время Россия активизировала движение судов в Мариуполе. Так, в Мариуполе фиксируют уже четвертый танкер оккупантов. Не исключено, что такая активность связана с запуском ракет типа "Калибр" из акватории Азовского моря.

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