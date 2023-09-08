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В Бердянске раздаются взрывы, над городом густой дым

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются взрывы. В одном из районов города виднеется дым.

Об этом рассказал городской голова Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В Бердянске оккупанты празднуют "День выборов"?  Жители сообщают, что слышат звуки взрывов и видят дым над одним из районов города", - пишет Федоров. 

Городской голова не раскрыл других подробностей. В частности военное командование Украины также никак пока не комментировало информацию.

Фото: Бердянск 07.09 в 23:49 (deepstatemap.live)

Ситуация в Бердянске

В ночь на 8 сентября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы на территории лицея, где российские террористы разместили "избирательный участок".

Между тем россияне намерены провести на временно оккупированных территориях "выборы" разного уровня, в том числе и "довыборы" депутатов Госдумы, "выборы" глав ряда регионов и депутатов законодательных органов.

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