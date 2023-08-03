RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бердянске громкие взрывы. Партизаны рассказали, куда именно "прилетело"

Фото: в Бердянске громкие взрывы, партизаны рассказали о метком "прилете" у оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Есть попадания в места расположения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Местные сообщают о громких взрывах в Бердянске. Предварительно работает рашистская ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за пределами города между Азовским и Приморском оккупанты пытаются что-то сбить.

"Много взрывы", - добавляют авторы.

При этом, по данным партизан, фиксируются попадания по местам расположения российских оккупантов в городе.

"Есть прямое попадание по местам скопления в России. Не зря мы вчера гуляли в Бердянске", - пишут в Telegram-канале "АТЕШ".

Взрывы в Бердянске

Временно оккупированный Бердянск Запорожской области российские войска захватили в первые недели масштабного вторжения в Украину. При этом в городе постоянно звучат взрывы. Так, в конце июня в Бердянске произошла серия взрывов, было больше, чем 10 "хлопках".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянсквибухи