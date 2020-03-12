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В Бердянском порту у пассажиров судна подозревают коронавирус

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 12:29
В Бердянском порту у пассажиров судна подозревают коронавирус
Иллюстративное фото (akzent.zp.ua)

Осуществляется наблюдение за пассажирами судна

В Бердянском порту находится судно с гражданами, которые имеют признаки заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Крыклий, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр рассказал, что коронавирус подозревают на судне, которое под флагом Коморских островов посетило Бердянский порт.

"На днях были выявлены определенные признаки на судне, под флагом Коморских островов, которое посетило Бердянский порт. Людей изолировали в каюты. Там осуществляется наблюдение. То есть мы их не забирали ни на какие обсервации или в инфекционные отделения. Они там остаются, но под наблюдением наших медиков", - заявил Криклий.

Также в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного человека.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня известно о 5 зараженных гражданах Украины за границей. Большинство зараженных украинцев находится в Японии.

В Китае, откуда началось распространение коронавируса, уже заявили, что если страны с тяжелой ситуацией с коронавирусом примут необходимые меры, то пандемия закончится в июне.

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