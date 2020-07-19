У Бердянську спалах коронавірусу на "швидкій": половина хворих без симптомів

Інфікування підтвердили у 10 співробітників "швидкої"
У Бердянську стався спалах коронавірусу на підстанції швидкої медичної допомоги. Хворобу виявили у 10 співробітників міської "швидкої".
Про це повідомляє Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги.
Половина інфікованих працівників має симптоми захворювання: нежить та субфебрильна температура до 38 градусів. В іншої половини захворювання проходить безсимптомно. Хворі перебувають під наглядом лікарів.
На підстанції "швидкої" провели додаткові заходи щодо профілактики поширення коронавірусної інфекції. Усі працівники підстанції Бердянська пройдуть повторну перевірку на COVID-19 методом ПЛР-тестування.
Нагадаємо, сьогодні захворюваність коронавірусом в Україні пішла на спад; за минулу добу зафіксували всього 731 новий випадок інфікування.
Крім того, новий добовий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу у світі вчора зафіксувала Всесвітня організація охорони здоров'я.