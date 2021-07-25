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У Бердянську під час руху загорілася маршрутка з пасажирами

Автор: Анастасія Рокитна

У Бердянську (Запорізька область) під час руху загорілася маршрутка з пасажирами. В результаті події ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання pro.berdiansk.

Інцидент стався сьогодні, 25 липня, близько 11:00 по проспекту Західному в районі Вічного вогню.

Попередні причини займання - не відомі. Співробітники бердянської поліції і ДСНС встановлюють подробиці події.

Фото: у Бердянську загорілась маршрутка (facebook.com/brd24.brd)

Нагадаємо, сьогодні у Полтавській області сталась ДТП з вантажівкою. Загинули чотири людини.

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