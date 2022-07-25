У Бердянську прогримів вибух на території заводу

У окупованому Бердянську сьогодні, 25 липня 2022 року, прогримів вибух на території заводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.
Повідомляється, що вибух стався в районі території заводу "Южгідромаш". На даний момент подробиць немає, в мережі з'явилося відео з місця вибуху.
Відзначимо, цей завод виступає в якості промислового призначення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти розміщують велику кількість військової техніки і боєприпасів прямо посеред житлових кварталів Бердянська. Зокрема, в мікрорайонах Азмол і Колонія.
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