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У Бердянську прогримів вибух на території заводу

Фото: у Бердянську знову лунають вибухи (wikimedia.org Aleksey Priymachuk)
Автор: Артем Горовенко

У окупованому Бердянську сьогодні, 25 липня 2022 року, прогримів вибух на території заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.

Повідомляється, що вибух стався в районі території заводу "Южгідромаш". На даний момент подробиць немає, в мережі з'явилося відео з місця вибуху.

Відзначимо, цей завод виступає в якості промислового призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти розміщують велику кількість військової техніки і боєприпасів прямо посеред житлових кварталів Бердянська. Зокрема, в мікрорайонах Азмол і Колонія.

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БердянськВибух