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У Бердянську знову пролунав вибух

Фото: в Бердянську пролунав уже другий вибух за день (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 6 вересня, в окупованому Бердянську пролунав уже другий вибух за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Ще один вибух в мікрорайоні Слобідка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, кілька годин тому у Бердянську лунали вибухи зі стріляниною. Пізніше стало відомо, що було підірвано автомобіль, що належить гауляйтеру міста Артему Бардіну, потім сталася стрілянина. Колаборанта у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, в окупованому Бердянську (Запорізька область) стався черговий вибух 26 серпня. Цього разу підірвали автомобіль "заступника начальника ДАІ" Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.

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