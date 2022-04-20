У Бердянську окупанти вимагають від будинку культури готувати концерти до 9 травня

Фото: у Бердянську окупанти вимагають проводити концерти до 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Бердянську (Запорізька область) російські військові назначили "свого" директора будинку культури. Окупанти вимагають готувати концерти до Дня перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що окупанти втручаються у роботу закладів культури та закликають до колабораційної діяльності. "Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях", - заявив міський голова.