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У Бердянську окупанти вимагають від будинку культури готувати концерти до 9 травня

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Бердянськ, Середа 20 квітня 2022 12:27
У Бердянську окупанти вимагають від будинку культури готувати концерти до 9 травня Фото: у Бердянську окупанти вимагають проводити концерти до 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Бердянську (Запорізька область) російські військові назначили "свого" директора будинку культури. Окупанти вимагають готувати концерти до Дня перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Бердянська Олександр Свідло заявив, що окупанти втручаються у роботу закладів культури та закликають до колабораційної діяльності.

"Приходили представники РФ до наших будинків культури та вимагали проведення концертів, приурочених до 9 травня. Призначили незаконно свого директора. А це дуже впливає на людей, вони обурені. Тим більше, окупанти роблять фейкові заяви та наполягають на колабораціях", - заявив міський голова.

Нагадаємо, в окупованому селищі Розівка Запорізька область окупанти провели "голосування" за приєднання до "ДНР".

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