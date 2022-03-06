В Бердянську та Енергодарі не працює Vodafone

"В Бердянську та Енергодарі наразі не працює мобільний зв’язок від Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернету.

"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. За непідтвердженими поки що даними аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах. Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося зв’язувати.Також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів", - написав він.

Нагадаємо, міський голова Енергодара спростував інформацію про повний відступ російських військ із міста.

До слова, після боїв поруч із Запорізької АЕС радіаційний фон в області залишається у межах норми.

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