Бербок призвала провести оценку систем Patriot для быстрой поставки в Украину

ПВО в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что у Украины есть определенный запас ракет для противовоздушной обороны, однако, при высокой интенсивности обстрелов их может не хватить.

При этом он заявлял, что средств противовоздушной обороны в Украине не хватает. Это, по словам президента, может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы, а военные НАТО, защищая свой восточный фланг.

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