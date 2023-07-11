Бербок отказалась отвечать на вопрос о приглашении Украины в НАТО

"Как вы знаете, я министр иностранных дел, и переговоры по тексту идут полным ходом. И именно поэтому я не собираюсь давать вам промежуточные статусы по этой текстовой работе здесь, на этом пресс-подходе, который приурочен к открытию встречи с министрами иностранных дел трех других стран", - заявила она.

Бербок добавила, что окончательное коммюнике еще не принято и не опубликовано.

"Когда мы находимся вместе недалеко от российской и белорусской границ и говорим о мире в Европе, это совсем другое, чем когда ты в центре Украины, сомневаясь, все еще говоришь о том, что на самом деле означает мир", - заявила она.

Глава МИД Германии подчеркнула, что лидеры стран НАТО на саммите будут решать вопрос дальнейшей военной поддержки Украины.

"Поэтому совершенно ясно, что все, что мы вместе решаем здесь о дальнейшей военной поддержке, о дальнейшем сотрудничестве, об укреплении, четкое обязательство о том, что двери НАТО логически открыты для всех стран, что для страны, ведущей жестокую агрессивную войну, всего этого вместе не может быть достаточно", - добавила она.

При этом она подчеркнула, что война в Украине может завершиться хоть завтра, если российский диктатор Путин прекратить бомбить города.

"Чего вы желаете каждый день, так это покоя. Но это полностью в руках президента России. Эта война может закончиться завтра, если президент России остановит эти жестокие бомбардировки. Конечно, именно это и обсуждается в эти часы с президентом Украины. Этот саммит НАТО в поддержку Украины. Таков будет и итог этого саммита", - заявила Бербок.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина понимает, что не сможет вступить в НАТО во время войны против России, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что на саммите Украина должна получить мощный пакет поддержки, включая путь к членству в Альянсе.

В то же время посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис считает, что Украина не получит приглашение. Но на саммите будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

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