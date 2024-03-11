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Бербок об обмене Storm Shadow на Taurus: это вариант

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок открыта к предложению своего британского коллеги Дэвида Кэмерона предоставить Украине новые крылатые ракеты Taurus путем обмена кольцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Это был бы вариант", - заявила она. 

Министр отметила, что подобный обмен кольцами уже имел место в отношении других материалов.

"Обмен кольцами - это, так сказать, немецкое изобретение. Это был бы вариант. И мы уже делали это с другими материалами некоторое время назад", - сказала Бербок.

Канцлер Олаф Шольц уже прибегал к бартеру как к косвенной форме военной помощи в начале войны в Украине, когда он еще не хотел отправлять на Украину боевые танки Leopard 2.

Предыстория

Накануне глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания готова помочь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как пояснил Кэмерон, Лондон допускает возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

В настоящее время идут дискуссии о передаче Украине немецких ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 км. Берлин пока выступает против, но Украина и союзники призывают канцлера Германии Олафа Шольца принять решение.

Подробнее о том, получит ли все-таки Украина немецкие дальнобойные ракеты - в материале РБК-Украина.

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