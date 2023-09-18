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Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором, Пекин обиделся и вызвал посла Германии

Понедельник 18 сентября 2023 19:54
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Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором, Пекин обиделся и вызвал посла Германии Фото: Иллюстративное фото (flickr com ennler)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр иностранных дел Анналена Бербок назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором. После этого Пекин решил вызвать в МИД посла Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Что именно сказала Бербок

Бербок дала интервью американскому телеканалу Fox News и назвала лидера Китая диктатором.

"Если Путин выиграл бы эту войну (в Украине - ред.), какой это был бы знак? Каким знаком это будет для других диктаторов мира, таких как Си?" - заявила Анналена Бербок.

Реакция Китая

Правительство Китая расценило ее заявление как "открытую политическую провокацию".

"Заявление Бербок было чрезвычайно абсурдным, серьезным нарушением политического достоинства Китая и открытой политической провокацией", заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

Пекин "глубоко недоволен" и сделает представление немецкой стороне по дипломатическим каналам.

Посла Германии вызвали "на ковер"

После этого представительницу посла Германии в Пекине Патрисию Флор вызвали в МИД Китая в воскресенье.

Главу Китая по-прежнему называли диктатором

Президент США Джо Байден в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию рассказал о реакции лидера Китая Си Цзиньпина на сбитый китайский разведывательный аэростат. В ходе своего выступления американский президент назвал китайского лидера диктатором.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - сказал Байден.

Позже спикер Мао Нин заявила, что Китай выразил протест после того, как президент США Джо Байден назвал китайского лидераСи Цзиньпина диктатором. В Пекине назвали слова Байдена "провокацией".

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