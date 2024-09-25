Бербок о мирных переговорах по войне: должны гарантировать безопасность и свободу Украине

Будущие мирные переговоры по полномасштабной войне должны гарантировать свободу и безопасность Украины. В то же время мир не должен ждать диалога сложа руки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналену Бербок, которую цитирует " Голос Америки ".

"Мир означает, что существование Украины как свободного и независимого государства должно быть гарантировано. Это означает гарантии безопасности", - заявила Бербок во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).

Министр приветствовала то, что все больше партнеров начали задумываться над тем, как завершить войну.

"Но это не может означать, что мы будем сидеть сложа руки, пока войне не видно конца, и российский президент Владимир Путин не занял место за столом переговоров. Недопустимо просто смотреть на то, как Россия разрушает оставшиеся части Украины", - подчеркнула она.

В частности Бербок такод уделила внимание насильственному вывозу украинских детей в Россию. По ее словам, согласно данным Киева, с начала полномасштабного вторжения Россия похитила по меньшей мере 19 500 детей, и только менее 400 из них вернулись домой.

"Мы не успокоимся, пока дети снова не окажутся со своими семьями", - добавила министр.

План победы Украины

Добавим, что в этом месяце, в сентябре, президент Владимир Зеленский планирует представить мирный план победы Украины главе Белого дома Джо Байдену, а также двум кандидатам на пост президента (Дональду Трампу и Камале Харрис).

Как рассказывали СМИ, план содержит пять пунктов, а также конкретные цифры и объемы военной помощи. По словам Зеленского, инициатива позволит принудить Россию к дипломатическому завершению войны.