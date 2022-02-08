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Бербок на Донбасі: "Ми все ще воюємо в центрі Європи"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 8 лютого відвідала прифронтове селище Широкине в Донецькій області. Глава МЗС провела в ньому близько 40 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

З метою безпеки Бербок одягли в бронежилет і захисний шолом. До Широкиного міністр приїхала на бронетранспортері. В ході візиту вона поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію.

"Дитячі іграшки все ще в дорозі. Будинки зруйновані. Колись курорт, а тепер свідчення того, що ми знаходимося в стані війни в центрі Європи", - поділилася враженнями з німецькими журналістами Бербок після огляду селища.

На запитання кореспондента видання, чи боялася глава МЗС, що під час її візиту може щось трапитися, вона сказала: "Ні, тому, що приїхала під захистом".

При цьому Бербок додала, що в зруйнованому селищі люди живуть щодня і ризикують стати мішенню для снайпера. "Наша місія, як міжнародного співтовариства полягає в тому, щоб запобігти цьому", - підкреслила вона.

Фото: глава МЗС Аннален Бербок 8 лютого відвідала Донбас (twitter.com/EmineDzheppar)

Нагадаємо, вчора, 7 лютого, район операції Об'єднаних сил (ООС) відвідали глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії - Олександр Шалленберг, Іван Корчок та Ян Ліпавський.

Зазначимо, 7-8 лютого Анналена Бербок перебувала в Україні з дводенним візитом на запрошення Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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