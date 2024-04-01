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На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО

Понедельник 01 апреля 2024 07:10
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На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО Фото: выбираем лучшие авто с заводским ГБО (УНИАН)
Автор: Константин Широкун

Автомобили с ГБО пользуются у украинских автомобилистов большой популярностью из-за привлекательной цены топлива по сравнению с бензином и дизелем, а также из-за возможности существенно продлить запас хода, ведь машина на газе фактически битопоточная.

О самых интересных машинах с заводским ГБО читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autocar и Autobild, а также сайты автопроизводителей .

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata с установленным на заводе ГБО попадают в Украину преимущественно в виде существенно подержанных машин из Южной Кореи. От обычной бензиновой Hyundai Sonata версию LPI отличает относительно небольшой багажник – ведь значительную его часть занимает собственно газовый бак. На машине установлен 2,0-литровый двигатель G4NA. Отличие заводской газовой установки Hyundai 5 поколения от привычных большинства украинцев систем ГБО 4 поколения принципиально. На корейке отсутствует газовый редуктор – газ в жидком состоянии через форсунки подается прямо в двигатель. Соответственно подогревать газовый редуктор не нужно, поэтому необходимость в бензиновой системе питания отпадает. При этом сам двигатель ничем не отличается от обычного 2,0-литрового двигателя, который устанавливается и на бензиновую версию Hyundai Sonata.

На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО

Dacia Logan

Dacia Logan на европейском рынке оснащается бензиновым двигателем TCe 100 Eco-G. Это битопливная версия хорошо знакомого трехцилиндрового турбомотора TCe 100. Газовая версия имеет на 10 процентов меньший уровень выбросов CO2, чем у бензинового агрегата. Соответственно, двигатель имеет отдачу в 100 лошадиных сил и 170 Нм. По словам представителей компании, его топливная эффективность на 30% выше по сравнению с бензиновым мотором и на 8% лучше по сравнению с дизелем. Автомобиль оснащается двумя отдельными баками для бензина и газа, последний размещен в багажнике вместо запасного колеса. Водитель может самостоятельно выбирать, на каком топливе ехать, переключая систему кнопкой в салоне. При этом, если резервуар с газом опустеет, система автоматически перейдет на бензин. Запас хода на одной заправке бензином и газом достигает 1000 км.

На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО

Dacia Duster

Компания Dacia в 2020 году представила битопливную версию кроссовера Duster с новым двигателем 1.0 TCe 100 ECO-G (100 л.с., 170 Нм), работающим на бензине и сжиженном газе. Среди указанных преимуществ новой версии названа дружественность к природе (выбросы углекислого газа на 10% ниже, чем у бензинового аналога), а также большой запас хода на двух видах горючего в сумме – более 1000 км. Интересно, что у "Дастера" в Европе к прошлому лету в ассортименте присутствовал битопливный мотор 1.6 SCe 115 LPG (114 л.с., 156 Нм на бензине и 109 л.с., 144 Нм на газе). А в прошлом поколении "Дастера" применялся менее мощный двигатель 1.6 (105 л.с., 148 Нм и 102 л.с., 144 Нм соответственно). По всей видимости, потеряв один цилиндр и 0,6 л объема, газовый Duster почти сохранил прежнюю мощность, существенно прибавив в крутящем моменте. Интересно, что во Франции, с которой началось внедрение автомобиля с ГБО, Duster TCe 100 ECO-G стоит ровно столько же, сколько и Dacia Duster с простым бензиновым мотором 1.0 TCe 100.

На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО

Opel Insignia

Премиальный седан и универсал Opel Insignia первого поколения были модифицированы с 1,4-литровым турбодвигателем ecoFLEX. По словам немецкого автопроизводителя, поездка с использованием газа должна стоить на 40% дешевле, чем на бензине. 140-сильный ecoFLEX потребляет в среднем 7,6 литра топлива на 100 км пробега. При использовании обоих видов топлива Opel Insignia LPG имеет запас хода почти 1700 км. Выбрать тип топлива можно с помощью переключателя на приборной панели. Газовый бак объемом 42 литра занял место "запаски". Вместе с битопливным двигателем работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО

Opel Zafira

Немецкий автопроизводитель в 2014 году представил третье поколение компактвэна Zafira Tourer, работающего на сжиженном газе (LPG), на некоторых европейских рынках. Автомобиль приводится в движение 1,4-литровым двигателем с турбонаддувом семьи ecoFLEX. В компании отмечают, что двигатель имеет мощность 165 л.с. Компания Special Vehicles GmbH по запросу Opel адаптировала двигатель для работы на сжиженном газе. Известно, что мотор получил усовершенствованный блок управления двигателем и усиленные клапаны. Для экономии места бак объемом 60 литров установили под задними сиденьями. Кнопка на приборной панели позволяет быстро переключаться между пропан-бутаном и бензином. Отмечается, что автомобиль суммарно на бензине и газе может преодолеть более 1500 км.

На бензине и газе с экономией: ТОП-5 самых интересных авто с заводским ГБО

Если коротко

Автомобили с заводским ГБО – это интересный вариант, если вы хотите экономить, но волнуетесь из-за своей безопасности и эффективности установленного оборудования. Но следует понимать, что в большинстве случаев описанные в статье машины попадали на украинский рынок уже со значительным пробегом, вторая важная проблема – это вероятный дефицит оригинальных запчастей для ГБО на вторичном рынке, часть из которых нужно будет покупать у официальных дилеров авто.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, как можно готовить горячие напитки в машине.

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Газ Автомобильное движение Автомобильный рынок
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