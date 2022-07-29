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Бензин в Україні за рік подорожчав удвічі. НБУ прогнозує подальше зростання ціни

Фото: ціни на бензин в Україні зростатимуть і у 2023 році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дефіцит пального та зростання витрат на логістику на тлі руйнування НПЗ і логістичної інфраструктури, а також блокування портів та високі ціни на нафту зумовили стрімке подорожчання пального в Україні. У червні 2022 року ціни на нього були майже вдвічі вищими, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2022 року).

Як зазначається у звіті, дещо стримало зростання цін зниження ПДВ і скасування акцизу на пальне в другій половині березня. З метою насичення ринку пального в травні уряд призупинив державне регулювання цін на нього.

"Хоча ситуація на ринку пального в Україні покращиться ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, ціни на пальне зростатимуть і наступного року. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

"Висока вартість пального підживлюватиме загальну інфляцію через вторинні ефекти, зокрема через подорожчання транспортних послуг, а також собівартість інших товарів і послуг", - зазначають в НБУ.

Станом на 27 липня середні роздрібні ціни на бензин А-95 становили 50,49 гривень за літр, на дизельне паливо - 55,46 гривень за літр, на автогаз - 29,44 гривень за літр.

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Ціни на бензинНаціональний банк України