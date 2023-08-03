Бензин и дизель стремительно дорожают: крупные сети АЗС снова подняли цены

Сеть Авиас подняла цены на бензин и ДТ на 1 гривну, сеть UPG - на 50 копеек, Shell - на 1,28 гривен на бензин и 1,11 гривен на дизель, KLO - на 90 копеек на бензин.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 49,85 гривен за литр (+0,47 гривен), на дизельное топливо 49,10 гривен за литр (+0,50 гривен), на автогаз 23,55 гривен за литр (+0,04 гривен).

Цены на АЗС 3 августа

Цены в августе

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно 4 гривны из-за повышения налогов. Однако цены дополнительно выросли. Крупные сети АЗС с 1 августа подняли стоимость на 1 гривну.

Обычно сети АЗС повышают цены примерно до 1 гривны за литр за один раз, чтобы не вызвать оттока покупателей, которые могут на время отказаться от этой сети.

С 1 июля в Украине выросли налоги на топливо. Это должно привести к росту цен на бензин на 10-12 гривен, на дизельное топливо - на 8-10 гривен.