Бензин и дизель подорожали еще на 60-70 копеек: актуальные цены на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,47 гривен за литр (+0,58 гривен), на дизельное топливо 46,15 гривен за литр (+0,71 гривен), на автогаз 22,98 гривен за литр (+0,17 гривен).

Повышение налогов

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Сети АЗС будут постепенно повышать цены на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В итоге бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен, автогаз на 3 гривны.

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, диапазон будет: дизельное топливо до 50 гривен на литр, 95-й бензин до 55 гривен за литр. Цены на автогаз вырастут примерно до 26 гривен за литр.