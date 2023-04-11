Бензин и дизель подешевели: актуальные цены на АЗС в Украине

Розничные цены на дизельное топливо и бензин в Украине 11 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,63 гривен за литр (-0,39 гривен), на дизельное топливо - 46,75 гривен за литр (-0,39 гривен), на автогаз - 21,68 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, за март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Отметим, нефть на мировых рынках дорожала три недели подряд, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.