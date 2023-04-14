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Бензин и дизель дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 14:00
Бензин и дизель дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине Фото: цены на бензин и дизель снижаются на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,57 гривен за литр (-0,07 гривен), на дизельное топливо - 46,10 гривен за литр (-0,11 гривен), на автогаз - 21,72 гривен за литр (+0,02 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин и дизель дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине

Напомним, по данным Госстата, за март бензин А-95 подешевел на 1,5% до 47,3 гривен за литр. Дизельное топливо подешевело на 5,1% до 48,8 гривен за литр. При этом газ сжиженный для автомобилей подешевел на 9,2% до 22,6 гривен за литр.

В этом году снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Отметим, нефть на мировых рынках дорожает в течение последнего месяца, что должно привести к росту цен на топливо, которое импортирует Украина.

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