В Украине планируется создать минимальные запасы нефти

В Украине планируется создать минимальные запасы нефтепродуктов. Это важный элемент энергетической независимости и безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг состоялся круглый стол "Законодательные предложения по формированию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине". На заседании обсудили создание и функционирование системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов - еще один ответ на вызов, который поставила перед страной война. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов", - отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, создание запасов нефтепродуктов является важным элементом энергетической независимости страны, ведь предполагает формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Создание минимальных запасов нефти также является одним из обязательств Украины в соответствии с Директивой Совета 2009/119/ЕС.