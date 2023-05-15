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В Украине планируется создать минимальные запасы нефти

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 21:00
В Украине планируется создать минимальные запасы нефти Фото: в Украине планируют создать минимальные запасы нефти (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине планируется создать минимальные запасы нефтепродуктов. Это важный элемент энергетической независимости и безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

В парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг состоялся круглый стол "Законодательные предложения по формированию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине". На заседании обсудили создание и функционирование системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов.

"Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов - еще один ответ на вызов, который поставила перед страной война. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10-30 дней за счет собственной добычи и имеющихся запасов", - отметил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

По его словам, создание запасов нефтепродуктов является важным элементом энергетической независимости страны, ведь предполагает формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

Создание минимальных запасов нефти также является одним из обязательств Украины в соответствии с Директивой Совета 2009/119/ЕС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Украине расширили запрет по нефтепродуктам, чтобы предотвратить попадание российского топлива на украинский рынок.

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