Бензин різко подорожчає: оприлюднена нова максимальна ціна

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 21 січня 2022 року надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,33 гривень з 27,92 гривень до 29,25 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 1,68 гривень з 25,16 гривень до 26,84 гривень за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 34,25 гривень за літр, дизельного палива - 33,84 гривень за літр.