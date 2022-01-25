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Бензин різко подорожчає: оприлюднена нова максимальна ціна

Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 21 січня 2022 року надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,33 гривень з 27,92 гривень до 29,25 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 1,68 гривень з 25,16 гривень до 26,84 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 34,25 гривень за літр, дизельного палива - 33,84 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з травня 2021 року регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

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Ціни на бензин