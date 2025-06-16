Бензин подорожал на гривну после скачка мировых цен на нефть

По данным мониторинга, средние розничные цены 16 июня 2025 года на бензин А-95 составляют 56,28 гривен за литр (+0,95 гривен), на дизельное топливо 53,06 гривен за литр (+0,57 гривен), на автогаз 34,16 гривен за литр (-0,01 гривен).

Цены на АЗС 16 июня

Скачок цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива.

Цены нефть резко выросли 13 мая. Сегодня нефть марки Brent стоит 73,3 долларов за баррель, что на 10 долларов больше, чем в конце мая.

Причиной роста стали удары Израиля по Ирану 13 июня. Основное внимание нефтяного рынка сосредоточено на ситуации вокруг Ормузского пролива. Через этот узкий морской путь страны Ближнего Востока транспортируют около пятой части всей мировой ежедневной добычи нефти. Любые попытки Ирана перекрыть маршрут создадут угрозу для глобальных поставок и могут привести к новому витку роста цен.