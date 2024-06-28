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Бензин подорожал, дизель и автогаз подешевели: как изменились цены на АЗС за месяц

Фото: цены бензин выросли за июнь на 1% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине выросли в июне 2024 года на 1%. Дизельное топливо и автогаз немного подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 28 июня на бензин А-95 составляют 56,52 гривен за литр (+0,54 гривен за месяц), на дизельное топливо 52,65 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз 26,60 гривен за литр (-0,07 гривен).

Цены на АЗС 28 июня

Причины изменения цен

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен бензин и дизель.

Сегодня нефть Brent стоит около 87 долларов за баррель. В июне цена выросла примерно на 5 долларов.

Кроме того, в Украине с 1 июля планировали поднять акцизы на топливо, однако пока законопроект принят только в первом чтении.

По прогнозам экспертов, после одобрения закона цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1-2 гривны за литр, на сжиженный газ рост может быть больше - до 5-5,5 гривен за литр.

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Цены на бензин