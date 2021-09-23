Бензин подешевшає, дизпаливо подорожчає: оприлюднена Нова гранична ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 21 вересня надала НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.
Розрахункові ціни для бензину знижено на 44 копійок з 26,61 гривень до 26,17 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 17 копійок з 22,32 гривень до 22,59 гривень за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.
Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і опускають після зниження.