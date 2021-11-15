Бензин подешевшає на АЗС: оприлюднена Нова гранична ціна

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 12 листопада надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину знижено на 22 копійки з 28,40 гривень до 28,18 гривень за літр, для дизельного палива знижено на 35 копійок з 24,90 гривень до 24,55 гривень за літр. Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,18 гривень за літр, дизельного палива - 31,55 гривень за літр.