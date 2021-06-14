Бензин з початку року подорожчав більш ніж на 15%, автогаз - на 25%

За даними статистичного відомства, у травні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 18,2% до 28,2 гривень за літр, бензин А-95 на 16,7% до 29,1 гривень, дизельне паливо - на 16,2% до 27,9 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 24,8% до 15,9 гривень за літр.