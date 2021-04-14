Бензин з початку року подорожчав на 15%, автогаз - більш ніж на 20%

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у березні 2021 року. Ціни на паливо значно зросли.
Про це повідомляє (Держстат).
За даними статистичного відомства, в березні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 грн, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.
При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство економіки України не очікує суттєвих коливань цін на паливо. За даними міністерства, вартість стабілізувалася в останні тижні.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік бензин А-95 подешевшав на 11,1% до 25,0 гривень за літр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельне паливо - на 12,4% до 24,1 гривень. При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 1,4% до 12,7 гривень за літр.