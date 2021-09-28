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Бензин і ДП дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,14 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,00 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,53 гривень за літр (+0,02 гривень), на автогаз - 17,79 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, з 15 травня 2021 року в Україні введено державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.

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Ціни на бензин