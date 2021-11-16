ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Бензин і дизпаливо дешевшає після публікації нової граничної ціни

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 листопада 2021 14:13
Бензин і дизпаливо дешевшає після публікації нової граничної ціни Фото: ціни на бензин на АЗС знижуються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 16 листопада 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,86 гривень за літр (-0,01 гривень), на бензин А-95 - 31,76 гривень за літр (-0,06 гривень), на дизельне паливо - 30,53 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 18,77 гривень за літр (+0,02 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і дизпаливо дешевшає після публікації нової граничної ціни

Нагадаємо, з травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 12 листопада.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 22 копійки з 28,40 гривень до 28,18 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 35 копійок з 24,90 гривень до 24,55 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,18 гривень за літр, дизельного палива - 31,55 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
Мігранти все ближче. Що відбувається на кордоні Польщі та Білорусі: відеотрансляція
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів