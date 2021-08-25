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Бензин і дизельне паливо дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, Середа 25 серпня 2021 13:36
Бензин і дизельне паливо дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин трохи знизилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 25 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин і дизельне паливо дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,30 гривень за літр (-0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,20 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 17,46 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і дизельне паливо дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку на 11 серпня. З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,67 гривень за літр, дизельного палива - 28,64 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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