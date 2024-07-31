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Бензин, дизель и автогаз подорожали за последний месяц: какие цены на АЗС

Фото: бензин дизель и автогаз выросли за июль (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине выросли в июле 2024 года. Больше всего подорожал автогаз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 31 июля на бензин А-95 составляют 56,74 гривен за литр (+0,22 гривен за месяц), на дизельное топливо 52,88 гривен за литр (+0,23 гривен), на автогаз 28,00 гривен за литр (+1,40 гривен).

Цены на АЗС 31 июля

Причины изменения цен

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть. Сегодня нефть Brent стоит около 80,5 долларов за баррель. В июле цена упала примерно на 6,5 долларов.

Еще одним фактором является курс доллара, который только за июль вырос на 2,1%. При этом курс растет уже несколько месяцев подряд, фактически с декабря прошлого года.

Кроме того, в Украине с 1 сентября поднимут акцизы на топливо. Это будет первый этап повышения налогов. По прогнозам экспертов, цены на бензин и дизельное топливо могут подняться на 1-2 гривны за литр, на сжиженный газ рост может быть больше - до 5-5,5 гривен за литр. В ожидании повышения акцизов торговцы могут уже повышать цены.

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Цены на бензин