Бензин, дизель и автогаз за месяц подешевели почти на гривну: цены на АЗС

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За апрель 2025 года цены на нефть марки Brent упали 74 до 63 долларов за баррель.

В апреле НБУ пересмотрел прогноз роста цен на топливо Украине в текущем году в сторону уменьшения из-за удешевления нефти.

НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.

Согласно ожиданиям, цены могут немного повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.

Напомним, розничные цены на бензин, дизель и автогаз выросли за 2024 год. Средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составили 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (5,58 гривен).

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