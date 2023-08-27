Бензин, дизель или газ? Как выбрать генератор для дома и бизнеса

Сфера применения

Разделение генераторов на конкретные сферы применения является условным. То есть любой из них может быть использован где угодно. Но очевидно, что для дома, дачи и для бизнеса следует исходить из разных параметров.

Прежде всего, генераторы подбирают по мощности и нюансам работы. Следует помнить, что речь не идет об устройствах для квартир. Поскольку они оснащены двигателями внутреннего сгорания, их можно использовать только снаружи, в технических и хорошо проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 6 м от стен.

Виды генераторов по топливу

Бензиновый

Один из самых популярных вариантов. Именно бензиновые генераторы чаще покупают для дома или для бизнеса.

К плюсам относят относительно низкий уровень шума - в среднем +/- 70 дБ. И, как правило, стоят они дешевле по сравнению с дизельными аналогами, меньше по габаритам и легче заводятся при низких температурах.

Минусы - ресурс редко превышает 4000 моточасов, в зависимости от модели могут беспрерывно работать от 4 до 8 часов.

Дизельный

Их выбирают, когда не хватает 8 часов непрерывной работы. Есть компактные и стационарные. Последние обеспечивают большую мощность, вплоть до того, что в качестве основного источника тока их используют на производстве и на строительных площадках.

Компактные обычно оснащаются воздушными системами охлаждения, а стационарные - водяными.

Плюсы - моторесурс может достигать 40000 часов, мощнее и выносливее бензиновых, некоторые модели способны беспрерывно работать в течение суток. А еще расходуют меньше топлива.

Минусы - шумные, дорогие и зимой заводятся тяжелее, чем бензиновые.

Газовый

Это наименее популярные генераторы. У них нет топливного бака, поэтому их нужно подключать к баллонам со сжатым газом. Соответственно, максимальное время работы зависит от емкости баллона.

Плюсы - из-за того, что при сжигании газа оказывается меньше негативного влияния на металл, газовые двигатели имеют гораздо больший ресурс, чем бензиновые и дизельные. И при работе такого генератора выделяется меньше вредных веществ.

Минусы - баллоны со сжатым газом огнеопасны, поэтому их эксплуатация требует предельной осторожности.

Прямой или инверторный?

Качество тока в синхронном (прямом) генераторе зависит от нескольких факторов - от качества топлива до текущей нагрузки. На выходе получаем ток в виде ступенчатой синусоиды, а это не подходит для чувствительной техники - электрических котлов, бойлеров и т.д. Такие генераторы нуждаются в охлаждении, всегда работают на максимальной мощности и поэтому не очень экономные.

В отличие от прямого, в инверторном генераторе ток проходит через выпрямитель, превращается в постоянный, после чего идет через фильтрующий конденсатор и инвертируется в переменный с идеальной синусоидой.

Инверторные генераторы дороже классических, но помимо идеальной синусоиды тока обладают и другими преимуществами: экономный расход топлива, компактность и меньший вес.

Одно- или трехфазный?

Здесь выбор достаточно прост. Однофазный ток - это ток 220 Вольт/16 А (Ампер), трехфазный - 380 Вольт/16 Ампер. Бытовая техника и гаджеты работают на однофазном, на трехфазном - специализированные приборы: станки, сварочные аппараты и т.д.

Однофазные генераторы предназначены для использования в сетях, где нет приборов на 380 Вольт. Поэтому их преимущественно используют для бытовых нужд или для малого и среднего бизнеса.

Трехфазные генераторы подходят для производства и строительства. Их мощность начинается от 5-6 кВт.

Важно понимать, что трехфазный генератор для дома - это плохая идея. Во-первых, мощность трехфазного генератора в однофазовом режиме делится поровну между тремя фазами. То есть, в случае с устройством на 6 кВт по 2 кВт на фазу. И в таком случае нельзя подключить прибор мощнее этого показателя.

Во-вторых, в случае с подключением менее мощных приборов возникает фазовый перекос. Например, при подключении холодильника на 750 Вт нельзя на другие фазы подключить что-то мощнее 1 кВт, а если происходит фазовый сдвиг, то генератор выключится.

В-третьих, трехфазные генераторы используют много топлива, и их использование в однофазном режиме нецелесообразно.

Ресурс генератора и время непрерывной работы

Двигатель внутреннего сгорания в генераторе имеет конкретный моторесурс в часах:

бензиновые - около 4000 часов

дизельные - от 8000 до 12000 часов

газовые - 20000+ часов

Таким образом, если бензиновый работает до 10-12 часов в сутки, его ресурса хватит на год. За этим последует замена или техническое обслуживание (иногда выгоднее приобрести новый).

Также важно помнить, что генераторы не могут работать постоянно. Для бензиновых обычно предел составляет 8 часов (инверторные до 12 часов), для дизельных - от 12 до 36 часов (промышленные модели), для газовых - зависит от емкости баллона.

Обычно после 5-6 часов работы советуют отключить генератор, чтобы он остыл. Иначе он исчерпает ресурс гораздо раньше.

Как определиться с мощностью?

Мощность генератора прямо пропорциональна количеству приборов, которые от него можно запитать. Поэтому для начала нужно определиться с тем, что будет работать постоянно.

Например, очевидно, что дома постоянно включены холодильники, котлы, роутеры, компьютеры и освещение. Также нужно учесть момент с пусковыми точками. Это мощность, которая нужна для запуска прибора.

В случае с холодильниками, пылесосами, телевизорами и электродрелями для их включения нужна мощность больше в 1,5 раза, чем номинальная. Для утюгов, электроплит и кофеварок пусковой ток равен номинальному.

Из этого следует, что для определения мощности генератора нужно подсчитать совокупную мощность подключаемых приборов с пусковыми токами и добавить хотя бы 30-50% запаса.

Приведем упрощенный пример расчета для следующих приборов:

ноутбук - 100 Вт

роутер - 60 Вт

котел - 200 Вт

освещение - 160 Вт

холодильник - 800 Вт (пусковой ток 1,5 кВт)

Таким образом, нужна номинальная мощность в 1320 Вт, но с добавлением запаса округляем до 2000 Вт. Плюс следует прибавить еще 700 Вт для того, чтобы холодильник мог включиться. Выходит, что подойдет генератор с номинальной мощностью на 2 кВт и максимальной на 2,7 кВт.

Что лучше для дома и для бизнеса?

В случае с частным домом можно обойтись бюджетным вариантом на бензине, с мощностью до 3 кВт, со временем непрерывной работы от 5 часов и моторесурсом от 4000 часов.

Но с учетом стоимости топлива, оптимальным можно считать газовый инверторный генератор с ресурсом от 5000 часов. Он стоит дороже, но он дает более дешевую энергию и будет экономнее на длинной дистанции. Также следует учесть, что есть модели, способные работать как на бензине, так и на газу.

Для малого бизнеса бюджетные варианты - до 4 кВт мощности, от 8 часов непрерывной работы и ресурсом от 4000 часов. В идеале - дизельный или газовый от 6 кВт и от 12 часов постоянной работы.