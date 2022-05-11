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Бензин та дизель будуть. В Україні створять стратегічний запас нафтопродуктів

Фото: заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Дефіцит бензину та дизельного палива в Україні невдовзі ліквідують. Крім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням за заяву, яку зробив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

"Сьогодні обсяги імпорту вже фактично відповідають темпу щоденного споживання бензину та дизелю на заправках... Бензин та дизель будуть. І ситуація буде покращуватися щодня", - сказав він.

За його словами, сьогодні в країну в'їжджає достатньо бензину та дизелю, щоб покривати потребу щоденну наших громадян.

"Окрім того, буде створено окремий стратегічний запас, який неможливо буде розбомбити, і який забезпечить наявність нафтопродуктів на найближчі місяці вперед", - сказав Шурма.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що дефіцит пального на українських АЗС пов'язаний з наслідками війни. Російські удари знищили Кременчуцький нафтопереробний завод, а також пошкодили логістичні мережі.

Глава уряду зазначив, що через це логістика постачання пального дуже змінилася і, як наслідок, дуже ускладнилася і здорожчала. А це, за його словами, може призвести до здорожчання для споживачів.

Нагадаємо, в Україні утворився дефіцит пального. Через нестачу великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизеля, тому вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

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Ціни на бензин