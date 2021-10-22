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Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 13:52
Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: бензин і автогаз дорожчають на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 22 жовтня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,17 гривень за літр (+0,03 гривень), на бензин А-95 - 31,04 гривень за літр (+0,05 гривень), на дизельне паливо - 29,89 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 18,38 гривень за літр (+0,03 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і автогаз дорожчають: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, уряд ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 11 жовтня. Розрахункові ціни для бензину підвищено на 1,07 гривень з 26,50 гривень до 27,57 гривень за літр, для дизельного палива підвищено на 1,12 гривень з 23,23 гривень до 24,35 гривень за літр.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 32,57 гривень за літр, дизельного палива - 31,35 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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