Бензин А-100: каким машинам нужно высокооктановое топливо

Бензин с октановым числом 100 встречается на отдельных заправках авторитетных сетей - есть ли смысл покупать его владельцу рядового автомобиля?
О том, почему высокооктановый не означает высокоэффективный, читайте в материале РБК-Украина.
Водителям часто хочется побаловать свою "ласточку" чем-то особенным - дорогим маслом последнего класса качества, премиальными шинами, восковой полиролью для кузова и т.д. В этом ключе у определенной части автомобилистов есть соблазн заправляться бензином А-100 - еще бы, он же самый лучший!
Начать следует с того, что цифра в маркировке бензина - 95, 98, 100 - означает не качество, а всего лишь количество. Количество октановых единиц (октановое число - ОЧ), характеризующее, насколько с ним двигатель будет противостоять детонации. При том есть моторы, которым достаточно и октанового числа 92, поскольку более суровых условий для детонации в нем просто не бывает.
Более того, конструкторы всегда проектируют новые моторы под бензин с определенным октановым числом. Следовательно, повышением октанового числа его работу существенно улучшить не удастся - все возможности агрегата, заложенные конструкторами, и так будут реализованы при штатном ОЧ.
Сторонники аргумента "чем больше - тем лучше" могут сказать, что лишние единицы ОЧ помогут, когда двигатель будет работать в слишком тяжелых условиях, которые не могли предусмотреть даже его разработчики - обороты, температура, частые смены режимов. Что ж, даже если это так, напомним, что современные системы впрыска легко корректируют недостаток нескольких единиц октанового числа, и детонация все равно не происходит. То есть "сотый" бензин может иметь смысл разве что в двигателе, который по заводу настроен на А-98.
Еще один возможный плюс высокооктанового бензина кроется в его химическом составе. Поскольку это продукт, созданный для высокофорсированных моторов, создатели "сотого" часто учитывают необычно высокие температуру и давление в цилиндрах. Которые означают вероятность быстрого закоксовывания топливных форсунок, что нарушает их рабочие характеристики. Поэтому в бензине А-100, произведенном на заводе (не путем добавления антидетонационных присадок) обычно увеличивают количество компонентов, которые препятствуют закоксовыванию инжекторов и впускных клапанов.
Итак, высокооктановый бензин с ОЧ 100 и выше нужен (или, скажем так, рекомендован) в следующих случаях:
Автомобильные инженеры считают вполне реальной вероятность, что бензин со слишком высоким октановым числом навредит машине. Если двигатель изначально не рассчитан на высокооктановые бензины, то возможны нарушения теплового режима и прочие неприятности технического порядка. Виноват, собственно, не сам бензин, а нештатный режим, на который двигатель может выйти, потеряв ограничения по октановому числу топлива.
Но если вам случится заправить свой семейный седанчик "сотым" бензином, не стоит особо волноваться - негативные последствия (если они вообще возможны в вашем случае) могут случиться только при нагрузке двигателя высокими оборотами и длительным движением на максималках.
Если производитель вашей машины не требует "сотого" бензина, он вам не нужен. Но он точно не повредит, если ваше рекомендованное топливо - А-98 и вы часто используете вашу машину в спортивном режиме. Также важно знать, что представляет собой А-100, который вы покупаете - поднимал ли производитель октановое число с помощью присадок, или это действительно премиальный заводской продукт. В последнем случае в бензине действительно могут быть полезные компоненты, которые помогут мотору дольше сохранить работоспособность при работе в экстремальных режимах.
Недавно РБК-Украина рассказывало, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.