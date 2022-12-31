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Бензема поздним дублем вырвал для "Реала" лидерство в чемпионате Испании: обзор

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Вальядолид, Суббота 31 декабря 2022 12:00
Бензема поздним дублем вырвал для "Реала" лидерство в чемпионате Испании: обзор Фото: "Сливочные" перед стартом противостояния на "Эстадио Хосе Сорилья" (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" одержал непростую победу над "Вальядолидом" на выезде и, по крайней мере, временно вернулся в лидеры испанской Ла Лиги. Двумя забитыми мячами отличился Карим Бензема.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 15-й тур

"Вальядолид" – "Реал" – 0:2

Голы: Бензема, 83 (пенальти), 89

Удаление: Леон, 82 (В)

Королевский клуб упустил немало возможностей забить. До перерыва Асенсио не смог замкнуть прострел, а Бензема пробил выше ворот на добивании после удара Винисиуса. Не отдыхал и Куртуа, который в одном из эпизодов вытащил из дальнего угла выстрел Агуадо.

После перерыва команды обменялись моментами. Асенсио попал в сетку с внешней стороны, а удар Леона головой после углового роскошно парировал голкипер. Впоследствии чуть-чуть не хватило фарта Винисиусу и Бензема.

И все же, французский форвард вырвал 3 очка для "сливочных". Сначала он уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной зоне. А за минуту до конца основного времени Бензема принял пас Камавинга и расстрелял ворота "Вальядолида" с нескольких метров.

Благодаря победе "Реал" вернулся на первое место. В активе мадридцев 38 очков. У "Барселоны" на пункт меньше, но свой матч тура она сыграет 31 декабря. С "Эспаньолом" команда Хави сойдется в дерби Каталонии.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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