Беннет спробує виступити посередником між Москвою і Києвом, навіть якщо шанси невеликі

У телезверненні до свого кабінету Беннет не повідомив подробиць про свою тригодинну зустріч в Кремлі з Путіним в суботу, заявивши лише, що вона отримала "благословення і підтримку всіх сторін" - натяк на Сполучені Штати, серед інших держав.

"Ми продовжимо допомагати скрізь, де це буде потрібно, навіть якщо шанси невеликі", - сказав Беннет. Він заявив, що оскільки є доступ до всіх сторін, він вважає моральним обов'язком зробити все можливе.

В офісі Беннета повідомили, що за вихідні він тричі розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

Ізраїль засудив вторгнення Росії в Україну, висловив солідарність з Києвом і направив гуманітарну допомогу. Але Беннет не відповів на прохання України про військову допомогу і залишив відкритими канали для Росії, з якою Ізраїль координує операції проти іранських військ у Сирії.

Міністр зв'язку Ізраїлю Йоаз Хендель заявив, що відхилив запити України про заборону дев'яти російських ЗМІ на тій підставі, що вони займаються пропагандою.

Міністр внутрішніх справ Айелет Шакед заявила, що Ізраїль, населення якого становить 9,2 мільйона осіб, готується до "дуже, дуже великої хвилі" імміграції, викликаної війною.

За її словами, це може спричинити за собою прийняття понад 200 тисяч українців, які є євреями або мають єврейські сімейні зв'язки, і понад 600 тисяч росіян з тих же категорій.

У відповідь на те, що місцеві ЗМІ представили як спробу запобігти втечі російських олігархів до Ізраїлю для ухилення від санкцій, Управління аеропортів Ізраїлю заявило, що воно отримало інструкції не дозволяти паркування приватних літаків більш ніж на 24 години.