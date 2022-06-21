"Бенфіка" Яремчука прихистила ще одного втікача "Шахтаря"

25-річний бразилець переїхав до табору "орлів". Він так і не встиг дебютувати за "Шахтар" на офіційному рівні після переходу з "Аякса" в січні за 12 млн євро через повномасштабне вторгнення РФ.

Із "Бенфікою" Нерес уклав 5-річний контракт. Лісабонці витратили на підписання вінгера орієнтовно трохи більше 15 млн. Найімовірніше, між "Шахтарем" і "Бенфікою" відбудеться взаєморозрахунок, враховуючи трансфер Педрінью торік.

"Сподіваюся, що адаптація буде легкою. Я прожив п'ять років у Нідерландах, де зовсім інші мова й клімат. Тут, у Португалії, все на мою користь, і я маю надію, що далі буде легше", – заявив латиноамериканець.

У сезоні 2021/22 Давід Нерес провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. "Бенфіка" в минулому сезоні фінішувала третьою у Прімейрі та гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.