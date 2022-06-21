RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Бенфіка" Яремчука прихистила ще одного втікача "Шахтаря"

Фото: Давід Нерес і Руй Кошта (slbenfica.pt)
Автор: Антон Федорців

Вінгер Давід Нерес працевлаштувався у чемпіонаті Португалії. Прийдешній сезон він розпочне в складі лісабонської "Бенфіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний бразилець переїхав до табору "орлів". Він так і не встиг дебютувати за "Шахтар" на офіційному рівні після переходу з "Аякса" в січні за 12 млн євро через повномасштабне вторгнення РФ.

Із "Бенфікою" Нерес уклав 5-річний контракт. Лісабонці витратили на підписання вінгера орієнтовно трохи більше 15 млн. Найімовірніше, між "Шахтарем" і "Бенфікою" відбудеться взаєморозрахунок, враховуючи трансфер Педрінью торік.

"Сподіваюся, що адаптація буде легкою. Я прожив п'ять років у Нідерландах, де зовсім інші мова й клімат. Тут, у Португалії, все на мою користь, і я маю надію, що далі буде легше", – заявив латиноамериканець.

У сезоні 2021/22 Давід Нерес провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. "Бенфіка" в минулому сезоні фінішувала третьою у Прімейрі та гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

До слова, напередодні "Шахтар" відпустив Маркоса Антоніо в римський "Лаціо".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарБенфикаУПЛ