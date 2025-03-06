"Бенфика" в большинстве проиграла "Барселоне": после грубой ошибки Трубин не спас

Лига чемпионов-2024/25, 1/8 финала, первый матч

"Бенфика" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафинья, 61

Удаление: Кубарси (Бар), 22

В отличие от матча основного раунда, когда соперники забили девять мячей на двоих (португальцы уступили - 4:5), на этот раз зрители увидели только один гол.

"Барселона" пошла вперед с самого начала. Настолько, что сама едва не пропустила на старте - момент имел Актюркоглу. Однако через несколько минут уже Трубину пришлось спасать: украинец отразил три удара в течение одной атаки гостей. Каталонцы и дальше контролировали ход событий, однако "Бенфика" постепенно научилась выходить из-под плотного прессинга соперников. Несколько раз убежать в контратаку пытался их нападающий Павлидис.

Один из таких выпадов завершился для "Барсы" большой неприятностью: Кубарси снес греческого форварда почти на линии штрафной. До пенальти не хватило нескольких сантиметров, однако нарушение потянуло на прямую красную. На 22-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве.

При таких обстоятельствах каталонцы перестроились и вместо наступления широким фронтом, сосредоточились на более надежной игре в обороне и быстрых выходах в контратаки. "Бенфика" получила больше пространства и свободы. Но сумела создать лишь один действительно опасный момент: на 44-й минуте снова имел возможность Ататюркоглу, однако Щенсны среагировал на его удар головой.

После перерыва "Бенфика" серьезнее взялась за дело, иногда в штрафной каталонцев возникали настоящие пожары. Португальцы почувствовали запах крови и потеряли бдительность в защите. За что и поплатились. На 61-й минуте защитник хозяев Силва в совсем несложной ситуации ошибся и "отпасовал" прямо на ногу Рафиньи. Опытный бразилец подарком воспользовался и не простил ни Силву, ни Трубина.

"Барселона" в меньшинстве вышла вперед. А Рафинья отметился девятым голом в текущем розыгрыше ЛЧ.

После этого "Барса" в атаке уже особо не креативила. "Бенфика" пошла в навал. У Щенсного хватало работы, но польский кипер-ветеран действовал спокойно и безошибочно.