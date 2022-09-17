Б'ємо росіян російською зброєю. Донецька ОВА показала трофейну та розбиту техніку окупантів

Російські окупанти, покидаючи свої позиції у Богородичному Донецької області, залишили військову техніку. Деяку з них українські військові зможуть використовувати у боях проти загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, оприлюденене Донецькою ОВА.
"У Богородичному, відступаючи, росіяни лишили по собі військову техніку. Деяка спалена нашою артилерією, деяка - придатна до використання. Після ремонту вона послужить українським військовим", - говориться у повідомленні.
Нагадаємо, в Донецькій області запровадили особливий режим в’їзду на звільнені території.
Окрім цього, військові також показували покинуту окупантами техніку і боєприпаси у Харківській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.