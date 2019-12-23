Білий дім заморозив допомогу Україні через півтори години після дзвінка Трампа Зеленському

В Білому домі після телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського зв'язалися з представниками Пентагону і доручили призупинити надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє BBC з посиланням на електронні листи представників адміністрації США, опубліковані некомерційною організацією Center for Public Integrity.

Як зазначає видання, чиновник Білого дому Майк Даффі через 91 хвилину після телефонної розмови президентів США і України в електронному листі просив, щоб Міноборони США "призупинило" надання допомоги у відповідності з планом адміністрації переглянути рішення про виділення коштів.

"Враховуючи делікатний характер запиту, я вдячний вам за те, що ви тримаєте цю інформацію в тісному контакті з тими, хто має знати, як виконувати вказівки", - йдеться в електронному листі.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту.

Тепер пакет документів направлять до верхньої палати американського парламенту - Сенат. Для того, щоб відправити Трампа у відставку, буде потрібно дві третини голосів сенаторів. Однак, в Сенаті більшість республіканців, які можуть не проголосувати за імпічмент Трампа.