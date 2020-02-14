В Білий дім повертається звільнена зі скандалом помічниця Трампа

Фото: Хоуп Хікс (flickr.com)

Хікс працюватиме старшим радником у зятя Трампа Джареда Кушнера

Колишня директор з питань комунікацій Білого дому Хоуп Хікс, яка пішла у відставку у зв’язку зі слуханнями у так званій"російській" справі, повертається в адміністрацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Зазначається, що вона повернеться в адміністрацію на початку березня і працюватиме старшим радником у зятя Трампа Джареда Кушнера.

Колишня модель Гоуп Гікс вважається однією з найбільш наближених помічниць Дональда Трампа. Офіційно вона почала працювати з ним 2015 року, коли очолила пресслужбу виборчої кампанії. Згодом Гікс перебувала на кількох посадах у Білому домі, в тому числі директора з питань комунікацій.

На слуханнях у Конгресі на початку 2018 року вона підтвердила, що працювала з кореспонденцією. Неофіційно її називали "перекладачкою" Трампа, оскільки вона добре розуміла, що той має на увазі, та вміла донести це до журналістів..

Гікс подавала у відставку після того, як зізналася, що іноді не говорила правди Трампу "задля загального блага".

Сам Трамп дуже тепло відгукувався про свою помічницю.

"Мені буде не вистачати її поруч, але коли вона сказала мені, що розглядає нові можливості, я все зрозумів. Я впевнений, що ми попрацюємо разом", - сказав тоді президент США.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Хоуп Хікс була призначена директором зі зв'язків з громадськістю Білого дому. У жовтні 2017 апарат спецпрокурора США Роберта Мюллера заявляв про намір поговорити в рамках справи про втручання РФ в американські вибори з колишніми і чинними працівниками адміністрації президента Дональда Трампа, у тому числі і з Хоуп Хікс.

Під час слухань Хікс відмовилася відповідати на багато запитань, пов'язаних з розслідуванням можливих зв'язків передвиборного штабу Трампа з представниками Росії, і її дії викликали сувору критику з боку представників Демократичної партії США.

Як писало РБК-Україна, 28 лютого 2018 року стало відомо, що вона піде у відставку.