Білий дім: візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку

Зустріч президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського у Вашингтоні була перенесена з 31 Серпня на 1 вересня . Спочатку вона планувалася 30 Серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому .

У середу Байден прийме Зеленського в Білому домі. Як йдеться в документі," візит підтвердить непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності "України, а також" тісну співпрацю "між країнами у сфері"енергетичної безпеки".

Крім того, підкреслюється, що США підтримують "зусилля президента Зеленського по боротьбі з корупцією" і реалізації реформ.